От +15 до +30 градусов ожидается в Хабаровском крае 20 июля

Хабаровский край встретит понедельник теплой и преимущественно солнечной погодой.
Самыми жаркими районами станут юг и центральная часть региона. В Хабаровске воздух прогреется до +29 градусов, в Вяземском и Бикине — до +30, в Комсомольске-на-Амуре ожидается до +27 градусов. Осадков в этих районах синоптики не прогнозируют.
Прохладнее будет на побережье и севере края. В Советской Гавани температура днем составит около +24 градусов, в Николаевске-на-Амуре — до +20, где возможен небольшой дождь. В Чумикане и Охотске воздух прогреется лишь до +15 градусов, ожидается преимущественно облачная погода.
Практически на всей территории края сохранится высокая влажность воздуха, из-за чего температура будет ощущаться на несколько градусов выше фактической. В дневные часы ультрафиолетовый индекс достигнет высоких значений, поэтому при длительном пребывании на солнце специалисты рекомендуют использовать головные уборы и средства защиты кожи.
При этом в ряде районов продолжают действовать предупреждения о повышенном уровне паводковой опасности.
Для Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского и Бикина сохраняется серьезный уровень предупреждения, для Чегдомына, Чумикана, Охотска и Николаевска-на-Амуре — средний.