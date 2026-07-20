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От +15 до +30 градусов ожидается в Хабаровском крае 20 июля

Пока юг региона будет изнывать от жары, на побережье сохранится почти осенняя прохлада.

Хабаровский край встретит понедельник теплой и преимущественно солнечной погодой.

Самыми жаркими районами станут юг и центральная часть региона. В Хабаровске воздух прогреется до +29 градусов, в Вяземском и Бикине — до +30, в Комсомольске-на-Амуре ожидается до +27 градусов. Осадков в этих районах синоптики не прогнозируют.

Прохладнее будет на побережье и севере края. В Советской Гавани температура днем составит около +24 градусов, в Николаевске-на-Амуре — до +20, где возможен небольшой дождь. В Чумикане и Охотске воздух прогреется лишь до +15 градусов, ожидается преимущественно облачная погода.

Практически на всей территории края сохранится высокая влажность воздуха, из-за чего температура будет ощущаться на несколько градусов выше фактической. В дневные часы ультрафиолетовый индекс достигнет высоких значений, поэтому при длительном пребывании на солнце специалисты рекомендуют использовать головные уборы и средства защиты кожи.

При этом в ряде районов продолжают действовать предупреждения о повышенном уровне паводковой опасности.

Для Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского и Бикина сохраняется серьезный уровень предупреждения, для Чегдомына, Чумикана, Охотска и Николаевска-на-Амуре — средний.