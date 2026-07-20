От +15 до +30 градусов ожидается в Хабаровском крае 20 июля

Прохладнее будет на побережье и севере края. В Советской Гавани температура днем составит около +24 градусов, в Николаевске-на-Амуре — до +20, где возможен небольшой дождь. В Чумикане и Охотске воздух прогреется лишь до +15 градусов, ожидается преимущественно облачная погода.