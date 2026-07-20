В Госдуме предложили засчитывать участие в СВО в стаж госслужбы

По словам Гусева, принятие законопроекта позволит создать для участников СВО еще один механизм адаптации — «понятный и справедливый путь в государственную и муниципальную службу». «Участники СВО должны видеть, что их служба учитывается не только словами благодарности, но и конкретными правовыми гарантиями», — подчеркнул он.