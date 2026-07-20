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В Госдуме предложили засчитывать участие в СВО в стаж госслужбы

Инициатива положительно повлияет на все выплаты, надбавки и поощрения, связанные с выслугой лет, заявил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») направили на отзыв в правительство законопроект о включении периода участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Инициативой предлагается внести изменения в закон о государственной гражданской службе и закон о муниципальной службе РФ. Законопроект предусматривает, что периоды участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей будут включаться в общую продолжительность гражданской и муниципальной службы.

В пояснительной записке отмечается, что общая продолжительность муниципальной и гражданской службы используется для установления служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, размера поощрений, а также для установления им других гарантий, предусмотренных законодательством.

«Это самым положительным образом повлияет на все выплаты, надбавки и поощрения, связанные с выслугой лет, для наших ветеранов, если они решат попробовать себя в работе на органы государственной власти», — заявил один из авторов инициативы Нилов.

По словам Гусева, принятие законопроекта позволит создать для участников СВО еще один механизм адаптации — «понятный и справедливый путь в государственную и муниципальную службу». «Участники СВО должны видеть, что их служба учитывается не только словами благодарности, но и конкретными правовыми гарантиями», — подчеркнул он.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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