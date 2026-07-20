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Нарколог заявил об опасности алкоголя в жару

Нарколог Исаев: алкоголь усиливает обезвоживание и перегрев.

Источник: Комсомольская правда

В жару даже небольшие дозы спиртного могут переноситься организмом значительно тяжелее, чем при комфортной температуре воздуха. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-нарколог Руслан Исаев.

По его словам, жара усиливает потоотделение, а алкоголь обладает мочегонным действием, увеличивая потерю жидкости и электролитов.

«Дополнительную опасность представляет влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Под действием этанола расширяются периферические сосуды, что создает ощущение приятной прохлады, однако в действительности нарушается нормальная терморегуляция», — сказал он.

Специалист указал, что обезвоживание и перегрев сами по себе способны вызывать заторможенность, сонливость и ухудшение когнитивных функций.

360.ru предупредил, что при высокой уличной температуре организм работает на пределе. Жирная, острая или сладкая пища может ухудшить самочувствие. Тело перегревается изнутри, теряет воду и минералы, это, в свою очередь, создает риск для сердца, сосудов и желудочно-кишечного тракта.