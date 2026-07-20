Нарколог заявил об опасности алкоголя в жару

360.ru предупредил, что при высокой уличной температуре организм работает на пределе. Жирная, острая или сладкая пища может ухудшить самочувствие. Тело перегревается изнутри, теряет воду и минералы, это, в свою очередь, создает риск для сердца, сосудов и желудочно-кишечного тракта.