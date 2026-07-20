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В России хотят начать засчитывать период участия в СВО в стаж госслужбы

В Госдуме предложили засчитывать участие в СВО в стаж госслужбы.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили включать период участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы. Депутаты Госдумы направили законопроект на отзыв в правительство.

Авторы предлагают внести изменения в законы о государственной гражданской и муниципальной службе. Согласно проекту, время участия в СВО будет засчитываться в общий стаж государственной и муниципальной службы.

В пояснительной записке указано, что продолжительность такого стажа влияет на размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, длительность дополнительного оплачиваемого отпуска и размеры поощрительных выплат.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума приняла ряд федеральных законов, расширяющих меры поддержки участников СВО и их семей. Речь идет о преимущественном праве военных на сохранение рабочего места при сокращении штата и другие.

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