В России хотят начать засчитывать период участия в СВО в стаж госслужбы

В России предложили включать период участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы. Депутаты Госдумы направили законопроект на отзыв в правительство.
Авторы предлагают внести изменения в законы о государственной гражданской и муниципальной службе. Согласно проекту, время участия в СВО будет засчитываться в общий стаж государственной и муниципальной службы.
В пояснительной записке указано, что продолжительность такого стажа влияет на размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, длительность дополнительного оплачиваемого отпуска и размеры поощрительных выплат.
Ранее KP.RU сообщал, что Госдума приняла ряд федеральных законов, расширяющих меры поддержки участников СВО и их семей. Речь идет о преимущественном праве военных на сохранение рабочего места при сокращении штата и другие.