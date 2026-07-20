Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Самая высокая средняя пенсия в июне 2026 года отмечена на Чукотке, в Ненецком АО, Камчатском крае, Магаданской области и Ханты-Мансийском АО, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.
Так, в пятерку регионов с самой высокой средней пенсией вошли Чукотка (42 270 рублей), Ненецкий АО (38 831 рубль), Камчатский край (37 662 рубля), Магаданская область (37 582 рубля) и Ханты-Мансийский АО (37 097 рублей), согласно материалам Соцфонда.
При этом средняя пенсия по стране в июне 2026 года составила 25 402 рубля.
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