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В столичных аэропортах ввели ограничения: что известно

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Ряд российских аэропортов работают в ограниченном режиме ночью 20 июля. В том числе для полетов недоступна воздушная гавань Жуковский. Ограничения введены и в столичном Домодедово. Так оповестили в пресс-службе Росавиации в «Макс».

«Аэропорт ДОМОДЕДОВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений», — говорится в сообщении.

В Жуковском действуют полные ограничения на прием и выпуск рейсов. Кроме того, они введены в аэропорту Калуги.

Ночью 19 июля в аэропорту Новосибирска возникли задержки прибывающих рейсов. Пассажиры из нескольких городов прибыли с опозданием. Задержки коснулись рейсов из Москвы, Якутска, Пекина и других отправных точек.