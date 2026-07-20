В МВД Москвы ответили на сообщения о невозможности получить загранпаспорт

В пресс-службе ведомства признали, что подразделения загружены в весенне-летний период, так как получение загранпаспорта — одна из самых популярных услуг. «Однако сотрудниками прилагаются все усилия, чтобы все граждане получили загранпаспорта», — сообщили в МВД.