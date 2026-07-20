Модель Лопырева заявила, что родит второго ребенка «только по большой любви»

Модель Виктория Лопырева назвала условие для рождения второго ребенка.
— Учитывая, что я безумно люблю своего сына, если бы я рожала второго ребенка, то я бы это делала только по большой любви, — заявила она на фестивале VK Fest изданию Super.
По ее словам, ей кажется, что сын хотел бы брата, а она была бы рада рождению дочери.
Также Лопырева рассказала, что изменила график ради своего ребенка.
— Мне удалось организовать свою жизнь так, что все мои съемки, перелеты и такая сумасшедшая работа с графиком — это все было до его рождения. А теперь у меня есть возможность проводить время с сыном, и я ни на что это не променяю, — заявила она порталу.
Лопырева родила сына Марка Лионеля от предпринимателя Игоря Булатова. В 2023 году модель сообщила, что живет отдельно от супруга. По ее словам, официально они не разводились, пытаясь найти правильный выход из сложившейся ситуации ради общего ребенка. Больше она не давала комментариев по этому поводу.
В начале июля актриса Катерина Шпица призналась, что перед рождением второго сына Богдана перенесла два выкидыша. По ее словам, из-за этого последняя беременность была наполнена тревогой, а они с мужем Русланом Пановым буквально «жили, затаив дыхание».