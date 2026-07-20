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Гостя скрывали до последнего: Билан закрыл VK Fest, исполнив «Седую ночь» и свои хиты

Дима Билан стал секретным гостем московского VK Fest. Певец закрыл второй день фестиваля ярким выступлением и исполнил легендарную песню Юры Шатунова «Седая ночь».

Источник: Life.ru

Дима Билан на VK Fest. Видео © Life.ru.

Кроме него в секрете держали и выступление Басты. Финальный московский уик-энд VK Fest 2026 прошёл на ВДНХ. Фестиваль собрал концерты популярных исполнителей и встречи с блогерами. Гостей ждали развлекательные площадки. Знаменитости прошли по традиционной Синей дорожке и показали яркие летние образы.

Первый день фестиваля открыли известные артисты. На сцену вышли Татьяна Куртукова, Dora, Zivert, JONY, IOWA, Ева Польна, Markul и другие популярные исполнители. Всего за два дня крупнейший фестиваль страны в Москве посетило 85 тысяч человек.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.