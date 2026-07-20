Гостя скрывали до последнего: Билан закрыл VK Fest, исполнив «Седую ночь» и свои хиты

Первый день фестиваля открыли известные артисты. На сцену вышли Татьяна Куртукова, Dora, Zivert, JONY, IOWA, Ева Польна, Markul и другие популярные исполнители. Всего за два дня крупнейший фестиваль страны в Москве посетило 85 тысяч человек.