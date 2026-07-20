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Аргентинский футболист Фернандес получил красную карточку в финале ЧМ

Основное время встречи сборных Аргентины и Испании завершилось со счетом 0:0.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Аргентинец Энцо Фернандес получил красную карточку в финальном матче чемпионата мира по футболу.

Полузащитник был удален с поля на третьей компенсированной ко второму тайму минуте после второй желтой карточки. Основное время встречи между командами Аргентины и Испании завершилось со счетом 0:0.

Предыдущим игроком, удаленным с поля в финальном матче мирового первенства, был нидерландский защитник Джон Хейтинга в 2010 году. Также красные карточки в финалах чемпионатов мира получали аргентинцы Педро Монон и Густево Дезотти (оба — 1990 год), французы Марсель Десайи (1998) и Зинедин Зидан (2006).