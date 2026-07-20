Аргентинский футболист Фернандес получил красную карточку в финале ЧМ

Предыдущим игроком, удаленным с поля в финальном матче мирового первенства, был нидерландский защитник Джон Хейтинга в 2010 году. Также красные карточки в финалах чемпионатов мира получали аргентинцы Педро Монон и Густево Дезотти (оба — 1990 год), французы Марсель Десайи (1998) и Зинедин Зидан (2006).