Аргентинский футболист Фернандес получил красную карточку в финале ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Аргентинец Энцо Фернандес получил красную карточку в финальном матче чемпионата мира по футболу.
Полузащитник был удален с поля на третьей компенсированной ко второму тайму минуте после второй желтой карточки. Основное время встречи между командами Аргентины и Испании завершилось со счетом 0:0.
Предыдущим игроком, удаленным с поля в финальном матче мирового первенства, был нидерландский защитник Джон Хейтинга в 2010 году. Также красные карточки в финалах чемпионатов мира получали аргентинцы Педро Монон и Густево Дезотти (оба — 1990 год), французы Марсель Десайи (1998) и Зинедин Зидан (2006).