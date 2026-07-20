Стала известна особенность психики постоянно использующих эмодзи людей

Использование эмодзи в переписке сверх необходимого часто выдает людей истероидного типа, привыкших быть в центре внимания и испытывающих дефицит любви. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил психолог Валентин Денисов-Мельников.
Он отметил, что излишнее количество смайликов может выглядеть наигранно и порой утомлять собеседника. При этом такая манера общения позволяет заранее понять, чего ожидать от человека в реальности.
«Если человек привык привлекать к себе супервнимание в жизни, он делает это и на письме с помощью смайликов. Это люди истероидного типа. Те, кто хочет быть на виду и считает, что должны что-то из себя изображать», — сказал специалист.
KP.RU рассказал, что эмодзи прочно вошли в переписку людей. Они появились как способ передать эмоции в тексте, где нет ни мимики, ни жестов, ни интонации. При этом эмодзи не делают речь примитивной. Это не замена языка, а дополнительный инструмент, который помогает смягчить тон, передать отношение.