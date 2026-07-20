Онколог Макарова: усталость и потеря веса могут быть ранними симптомами рака

Некоторые виды онкологии на ранних стадиях могут проявляться неспецифическими симптомами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала онколог Анна Макарова.
«Есть ложное убеждение, будто существует универсальный список признаков, по которым можно распознать рак, но врачи его скрывают. Все устроено сложнее. У многих онкологических заболеваний на ранних стадиях нет каких-то специфических проявлений», — отметила она.
При этом, по ее словам, ряд признаков может появляться в начале заболевания. В их число входят усталость, которую часто связывают с недосыпом, слабость, обычно списываемую на стресс, изменения аппетита и необъяснимую потерю веса.
360.ru сообщил, что в России выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла более чем на 7% за последние 10 лет. Для онкологии это очень серьезный результат.