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Онколог Макарова: усталость и потеря веса могут быть ранними симптомами рака

У многих онкологических заболеваний на ранних стадиях нет специфических проявлений.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые виды онкологии на ранних стадиях могут проявляться неспецифическими симптомами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала онколог Анна Макарова.

«Есть ложное убеждение, будто существует универсальный список признаков, по которым можно распознать рак, но врачи его скрывают. Все устроено сложнее. У многих онкологических заболеваний на ранних стадиях нет каких-то специфических проявлений», — отметила она.

При этом, по ее словам, ряд признаков может появляться в начале заболевания. В их число входят усталость, которую часто связывают с недосыпом, слабость, обычно списываемую на стресс, изменения аппетита и необъяснимую потерю веса.

360.ru сообщил, что в России выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла более чем на 7% за последние 10 лет. Для онкологии это очень серьезный результат.