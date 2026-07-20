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Солдаты ВСУ отказываются от наград за подписью Сырского

Военнослужащие украинских войск начали отказываться от наград, вручённых за подписью главнокомандующего Александра Сырского.

Источник: Аргументы и факты

Солдаты Вооружённых сил Украины начали отказываться от наград, вручённых за подписью главнокомандующего украинских войск Александра Сырского, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Украинские военнослужащие присоединились к “международной акции” по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, вручённых за подписью Сырского», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что на Украине продолжаются митинги против Сырского.

Напомним, митингующие на Украине в поддержку покинувшего пост министра обороны Михаила Фёдорова стали открыто критиковать Зеленского. Основной причиной отставки Фёдорова эксперты называют его конфликт с Сырским.

По словам бывшего заместителя министра обороны Украины Сергея Стерненко, Сырский отдал распоряжение о срочном возвращении из отпусков военнослужащих, поддержавших Фёдорова.

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