В России создали умный лифт, который сам уведомляет о поломках

Систему можно интегрировать и в лифты других изготовителей. Инженеры завода смогут получать информацию о поломках, что позволит в реальных условиях оценить качество работы выпускаемых узлов и найти перспективы для улучшения своего продукта. Владелец лифта сможет самостоятельно настраивать сценарии работы лифта, следить за его состоянием, получать напоминания о предстоящем техобслуживании и следить за его выполнением. Обслуживающая компания получит телеметрию с датчиков лифта, что существенно облегчит процесс диагностики и поможет своевременно предупреждать серьезные поломки различных узлов оборудования.