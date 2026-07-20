На покрытии газона во время паузы финального матча чемпионата мира по футболу были размещены слова «любовь», «мир» и «исследовать» на русском языке. Финал проходит на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд в штате Нью-Джерси в США.
Баннер содержал надписи на различных языках мира, а также изображение футболки с надписью Russia.
Продолжительность перерыва составила 27 минут, в течение которых выступили такие знаменитости, как Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и южнокорейская поп-группа BTS. При этом обычно перерыв в футбольных матчах длится 15 минут.