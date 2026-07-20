Трамп назвал Великобританию «нищей катастрофой» и призвал добывать нефть

— Это один из крупнейших источников высококачественной нефти на Земле, запасов хватит на сотни лет, и большая часть еще не найдена, это превратит Соединенное Королевство из нищей катастрофы в одну из самых богатых стран мира, — написал он в воскресенье, 19 июля, в социальной сети Truth Social.