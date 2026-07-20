Трамп назвал Великобританию «нищей катастрофой» и призвал добывать нефть

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о планах нового британского премьер-министра Энди Бернэма нарастить добычу нефти в Северном море. По его словам, благодаря этому Великобритания перестанет быть «нищей катастрофой».
— Это один из крупнейших источников высококачественной нефти на Земле, запасов хватит на сотни лет, и большая часть еще не найдена, это превратит Соединенное Королевство из нищей катастрофы в одну из самых богатых стран мира, — написал он в воскресенье, 19 июля, в социальной сети Truth Social.
Также американский лидер назвал «нелепым», что Великобритания закупает за миллиарды долларов нефть у Норвегии, «которую та получает из менее ценной части Северного моря».
— У Британии огромный потенциал, но все начинается с открытия добычи нефти в Северном море, — заключил он.
Ранее глава национального исполнительного комитета правящей партии Британии Шабана Махмуд сообщила, что Энди Бернэм возглавит Лейбористскую партию страны и займет должность премьер-министра королевства с 20 июля. Его поддержали 369 из 403 депутатов правящей партии страны.