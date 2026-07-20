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Терапевт назвала максимально допустимую ежедневную дозу соли

Здоровому взрослому человеку допускается употреблять от 3 до 5 граммов соли в сутки.

Источник: Комсомольская правда

Чрезмерное употребление соли чревато многими, в том числе тяжелыми заболеваниями. Об этом NEWS.ru заявил терапевт Зарема Тен.

По ее словам, потребности организма в соли минимальны — всего около 500 мг, менее одной четвертой чайной ложки соли в день для базовых функций. Но современный рацион обеспечивает намного больше.

Врач подчеркнула, что опасна не солонка, а готовые продукты. Много хлорида натрия в хлебе и хлебобулочных изделиях, колбасах, сосисках, мясных деликатесах, копченостях, сырах, особенно твердых и плавленых.

KP.RU сообщил, что соленые продукты крайне вредны для работы сердечно сосудистой системы, так как повышают давление. Здоровому взрослому человеку допускается употреблять от 3 до 5 граммов соли в сутки (это чайная ложка без горки).