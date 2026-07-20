Американские военные нашли неизвестные останки на месте удара по Иордании

Американский министр энергетики Крис Райт ранее уведомил, что Соединенные Штаты будут обеспечивать свободный проход через Ормузский пролив без соглашения с Ираном. Он отметил, что из Персидского залива ежедневно поступает около 14 миллионов баррелей нефти.