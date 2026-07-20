В США мужчина открыл стрельбу по толпе, девять человек получили ранения

Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли при стрельбе в торговом центре в американском штате Мичиган. Также один человек получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Оба погибших и раненый повздорили, позже конфликт перерос в перестрелку.