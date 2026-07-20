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В США мужчина открыл стрельбу по толпе, девять человек получили ранения

В Аризоне произошла стрельба, люди госпитализированы в критическом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В городе Тусон американского штата Аризона произошла стрельба, в результате которой девять человек получили тяжелые ранения. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в центре Тусона, где мужчина открыл огонь по находившимся на улице людям. Прибывшие на место сотрудники полиции применили оружие против подозреваемого.

«Девять человек, в которых он [подозреваемый], предположительно, стрелял были госпитализированы в критическом состоянии», — следует из материала.

Сам подозреваемый также получил ранения и был госпитализирован. По данным газеты, его состояние оценивается как угрожающее жизни. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли при стрельбе в торговом центре в американском штате Мичиган. Также один человек получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Оба погибших и раненый повздорили, позже конфликт перерос в перестрелку.

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