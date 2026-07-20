Эксперт объяснил популярность российских продуктов за рубежом

По данным издания, увеличение интереса к российской продукции в мире во многом связано с ее уникальностью и особенностями происхождения. Эксперты отметили, что спрос растет не только на отдельные категории товаров, но и в целом на продукцию, которая отличается своей аутентичностью, качеством и связью с конкретными регионами России.