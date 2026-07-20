За рубежом продолжает расти спрос на отдельные категории российских товаров. Об этом сообщило RTVI.
«В случае положительной динамики в ближайшее время отечественные предприятия смогут осуществлять поставки продукции мараловодства в Китай. Это придаст дополнительный импульс развитию отрасли», — говорится в публикации.
По данным издания, увеличение интереса к российской продукции в мире во многом связано с ее уникальностью и особенностями происхождения. Эксперты отметили, что спрос растет не только на отдельные категории товаров, но и в целом на продукцию, которая отличается своей аутентичностью, качеством и связью с конкретными регионами России.
Ранее KP.RU сообщил, что плавленный сырок «Дружба» начал пользоваться высоким спросом в США, сегодня он стоит примерно 45 долларов за килограмм. За первые пять месяцев текущего года Штаты импортировали из России 33,4 тонны сыра и творога.