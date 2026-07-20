Ортопед раскрыл правила выбора хорошей подушки

360.ru сообщил, что сон на спине может представлять риски для жизни. Особенно, когда используется маленькая подушка и голова в результате запрокинута назад. При этом сначала может быть храп, а потом остановка дыхания. И чем чаще это происходит, тем больше вероятность внезапной смерти.