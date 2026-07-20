Ортопед раскрыл правила выбора хорошей подушки

Правильно подобранная ортопедическая подушка помогает поддерживать физиологичное положение головы, шеи и позвоночника во время сна. Об этом «Газете.Ru» рассказал травмотолог-ортопед Михаил Игнатов.
«Одним из наиболее подходящих материалов для основания ортопедической подушки считается вязкоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти», — отметил он.
По его словам, этот материал адаптируется к анатомическим особенностям человека, обеспечивая необходимую поддержку головы и шейного отдела позвоночника. Также не менее важен материал наволочки. Лучше использовать воздухопроницаемые ткани: вискозу, лиоцелл или велюр.
360.ru сообщил, что сон на спине может представлять риски для жизни. Особенно, когда используется маленькая подушка и голова в результате запрокинута назад. При этом сначала может быть храп, а потом остановка дыхания. И чем чаще это происходит, тем больше вероятность внезапной смерти.