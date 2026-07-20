Стала известна новая схема обмана россиян мошенниками

В России раскручивается новая схема мошенничества по телефону, в которой злоумышленники представляются старшими по дому для получения доступа к личным данным граждан. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Петр Щербаченко.
«Мошенники обзванивают жильцов и пишут им в мессенджерах, выдавая себя за старших по дому. Под предлогом оформления документов для ЖКХ они просят предоставить личные данные», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что полученную таким образом информацию злоумышленники могут использовать для дальнейшего «развода» потенциальной жертвы. Настоящие старшие по домам не собирают персональные данные жильцов, подчеркнул Щербаченко.
Ранее KP.RU рекомендовал соотечественникам перестать публиковать сведения о своих поездках, дорогих покупках и купленных билетах. А также установить самозапрет на кредиты и займы и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника.