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Гастроэнтеролог Чистик посоветовала съедать не менее 400 грамм овощей ежедневно

Также не нужно употреблять слишком горячие блюда и напитки.

Источник: Комсомольская правда

Большинство проблем с пищеварением возникают не из-за генетики или редких болезней, а из-за ежедневных привычек. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик.

«Первая привычка — стакан теплой воды утром натощак. 200−300 мл за 20 минут до завтрака запускают перистальтику и помогают желчному пузырю избавиться от застоявшейся за ночь желчи. Холодная вода вызывает спазм и работает хуже», — сказала она.

Она отметила, что есть следует в одно и то же время, при приеме пищи нужно медленно жевать, не есть за три часа до сна, употреблять клетчатку не менее 400 г в день из овощей и фруктов, двигаться каждый день и спать не менее семи часов.

Телеканал «Царьград» сообщил, что употребления слишком горячих блюд и напитков, чья температура выше +65 градусов, может представлять угрозу для здоровья. Слишком горячие продукты удваивают риск возникновения плоскоклеточного рака пищевода.