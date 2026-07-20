20 июля в календаре: международный день торта, шахмат и Луны

Если в этот день идет дождь, то надолго и очень вреден для урожая. Лошадь вытягивает шею и вынюхивает воздух — к дождю. Дождь пошел в этот день — на семь недель затянется. Днем небо мутнеет, становится белесым — перед ненастьем. С утра мокрица распустилась и осталась раскрытой на весь день — к хорошей погоде. Пауки плетут паутину с особым старанием — перед устойчивой сухой погодой. Когда вечером раскричатся журавли — наутро ожидай хорошую погоду. На обратной стороне листьев лебеды появилась влага — к дождю. После продолжительного ненастья от больших облаков отделяются маленькие белые, которые тают на глазах, — к улучшению погоды. Дождь идет с утра — к неурожаю. Дождь на Авдотью — сена не будет. В лесу черника поспела — пора собирать первый урожай. Тот, кто 20 июля родился, будет ленив, но богат. Если 20 июля приходится на пятницу, то стирать в этот день — к бедности. Дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой. Хорошо просто посидеть под дубом, и вы заметите, как восстановятся ваши силы. Если сбор урожая начнет именинник — весь год будет изобильным. Купаться 20 июля нельзя — водяной утащит. Если окурить дом дымом дубовых листьев — в нем не будет пожара. Корова человека усиленно обнюхивает — к беде. Человеку грозит тяжелая болезнь или смерть. Если поймать сегодня красивую бабочку и успеть 40 раз прочитать «Отче наш», пока она у вас в руках — любая болезнь уйдет.