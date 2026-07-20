20 июля в календаре: международный день торта, шахмат и Луны

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукьян, Павел, Сергей, Фома.
Авдотья Сеногнойка.
В этот день отмечается память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии (в русской традиции — Авдотьи). Дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича, Евдокия вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия Донского. Их семейный союз стал залогом мира между Москвой и Суздалем. Княгиня отличалась благочестивостью; большое влияние на нее оказали митрополит московский Алексий и преподобный Сергий Радонежский, крестивший одного из сыновей Дмитрия и Евдокии.
Правительница была известна тем, что построила на русской земле несколько храмов, включая Вознесенский женский монастырь в московском Кремле. Евдокия в тайне от всех соблюдала строгий пост, а под пышными княжескими одеждами носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она решила посвятить себя служению Богу и приняла постриг в монашество с именем Евфросиния. Последние годы своей жизни бывшая княгиня провела в молитвах.
На Руси Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. Крестьяне знали: «Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи».
На Авдотью начиналась жатва. По старинному обычаю в поле шли с песнями, а серпы несли завернутыми в полотенца. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем несли в церковь и освящали.
Для этого дня существовало много разных обрядов. Когда женщина сжинала первые колосья, она делала из них пояс и, подвязавшись им, произносила: «Как матушка рожь год стояла, да не устала, так чтобы и моя спинушка не уставала». После жатвы бабы катались по ниве, приговаривая: «Нива ты, нива, подай мою силу!». Делать это нужно было без посторонних глаз.
Когда жали овес, первый сноп ставили в переднем углу избы, а после обеда или ужина этим снопом выгоняли из дома мух. При этом говорили: «Мухи вы, мухи, ступайте вы вон. Мы свою работу кончили, простору нам давайте». Этот сноп хранили до осени, а в день Покрова Богородицы угощали им лошадей, коров, овец и коз, чтобы они лучше ели приготовленный для них на зиму корм.
Распространены были и гадания. В день Авдотьи после жатвы бросали в ниву серпы. Если серп воткнется в землю — это предвещало смерть того человека, на которого гадали.
События.
1534 год — в Великобритании основано первое в мире издательство.
1877 год — во Франции изобретен праксиноскоп (предшественник кинопроектора) и создан первый в мире мультфильм.
1917 год — зарегистрирована торговая марка BMW.
1922 год — основано Балтийское морское пароходство.
1924 год — основана Международная шахматная федерация.
1929 год — в Красноярском крае основан город Игарка.
1944 год — произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера.
1969 год — состоялась первая в мире пилотируемая посадка на Луну.
1974 год — после военного переворота на Кипре Турция ввела войска на северную часть острова, населённую турками-киприотами.
1976 год — проведены первые исследования на поверхности Марса.
1987 год — Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР», который был выпущен только в Советском Союзе.
1990 год — в Сиэтле начались Игры доброй воли 1990.
1993 год — введение в Литве собственной валюты — лита.
1994 год — основан Военный университет ВС РФ.
2005 год — в Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.
2021 год — Международный олимпийский комитет впервые включил ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских игр.
В этот день родились.
Франческо Петрарка (1304 — 1374 г.), итальянский поэт.
Грегор Мендель (1822 — 1884 г.), австрийский биолог, основоположник генетики.
Джорджо Моранди (1890 — 1964 г.), итальянский живописец и график.
Владимир Володин (1896 — 1958 г.), советский актер театра и кино, блистательный комик, Народный артист РСФСР.
Георгий Лангемак (1898 — 1938 г.), советский ученый, один из основных создателей реактивного миномета «Катюша».
Илья Мазурук (1906 — 1989 г.), советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
Татьяна Лиознова (1924 — 2011 г.), советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народная артистка СССР.
Минас Аветисян (1928 — 1975 г.), армянский художник.
Марина Попович (1931 — 2017 г.), советский военный летчик-испытатель, полковник-инженер, профессор, уфолог.
Натали Вуд (1938 — 1981 г.), американская киноактриса.
Алексей Герман (1938 — 2013 г.), советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист России.
Давид Тухманов (1940 г.), советский и российский композитор, пианист и дирижер, Народный артист России.
Людмила Чурсина (1941 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Владимир Акимов (1953 — 1987 г.), советский ватерполист, олимпийский чемпион (1980), чемпион мира (1982), многократный чемпион СССР и Европы.
Александр Жулин (1963 г.), советский и российский фигурист (танцы на льду), чемпион мира и Европы в паре с Майей Усовой.
Павел Дацюк (1978 г.), российский хоккеист, олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2012), двукратный обладатель Кубка Стэнли.
Борис Корчевников (1982 г.), российский тележурналист, телеведущий и актёр.
Мария Громова (1984 г.), российская спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
Народные приметы.
Если в этот день идет дождь, то надолго и очень вреден для урожая. Лошадь вытягивает шею и вынюхивает воздух — к дождю. Дождь пошел в этот день — на семь недель затянется. Днем небо мутнеет, становится белесым — перед ненастьем. С утра мокрица распустилась и осталась раскрытой на весь день — к хорошей погоде. Пауки плетут паутину с особым старанием — перед устойчивой сухой погодой. Когда вечером раскричатся журавли — наутро ожидай хорошую погоду. На обратной стороне листьев лебеды появилась влага — к дождю. После продолжительного ненастья от больших облаков отделяются маленькие белые, которые тают на глазах, — к улучшению погоды. Дождь идет с утра — к неурожаю. Дождь на Авдотью — сена не будет. В лесу черника поспела — пора собирать первый урожай. Тот, кто 20 июля родился, будет ленив, но богат. Если 20 июля приходится на пятницу, то стирать в этот день — к бедности. Дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой. Хорошо просто посидеть под дубом, и вы заметите, как восстановятся ваши силы. Если сбор урожая начнет именинник — весь год будет изобильным. Купаться 20 июля нельзя — водяной утащит. Если окурить дом дымом дубовых листьев — в нем не будет пожара. Корова человека усиленно обнюхивает — к беде. Человеку грозит тяжелая болезнь или смерть. Если поймать сегодня красивую бабочку и успеть 40 раз прочитать «Отче наш», пока она у вас в руках — любая болезнь уйдет.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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