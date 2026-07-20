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«Мир», «любовь»: в финале ЧМ по футболу развернули полотно с русскими надписями

Огромное полотно со словами на русском развернули на поле в перерыве ЧМ.

Источник: Комсомольская правда

В пригороде Нью-Йорка проходит финальный матч ЧМ по футболу. Испания играет против Аргентины. Во время перерыва организаторы устроили болельщикам шоу-программу. В том числе на поле развернули огромное полотно. На нем разместили слова, в том числе на русском языке «Мир», «Любовь» и «Исследовать».

Надписи также сделаны на английском и других языках. Всего перерыв занял целых 27 минут. Обычно он длится 15 минут.

На полотне, помимо русскоязычных слов, красовалась надпись «Россия». Она написана на английском.

В перерыве выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и другие артисты. Танцорами выступили дети из разных стран. Организаторы встроили перформанс в глобальный проект FIFA. Футбол, музыка и социальная повестка работали сообща, отмечают организаторы.