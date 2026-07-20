«Мир», «любовь»: в финале ЧМ по футболу развернули полотно с русскими надписями

В пригороде Нью-Йорка проходит финальный матч ЧМ по футболу. Испания играет против Аргентины. Во время перерыва организаторы устроили болельщикам шоу-программу. В том числе на поле развернули огромное полотно. На нем разместили слова, в том числе на русском языке «Мир», «Любовь» и «Исследовать».