Невестка Ирины Винер опубликовала кадры экс-тренера с внуками

На днях артист Александр Морозов опубликовал в соцсетях фото с 4,5-месячным ребенком по имени Мирон, назвав его своим внуком и главным подарком на 53-й день рождения. Публикация вызвала вопросы у подписчиков, потому что ранее он заявлял, что у него нет детей.