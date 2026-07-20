Невестка Ирины Винер опубликовала кадры экс-тренера с внуками

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена бывший главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер в сопровождении младших внуков Эйтана и Зои. Кадры разместила ее невестка, являющаяся второй женой сына Винер Антона.
На видео бывший тренер находится с внуками в аэропорту в ожидании вылета. Она одета в красное платье, шляпу Christian Dior и туфли Chanel.
Звездная семья, предположительно, отправилась в совместный отпуск.
Напомним, что младшие внуки Винер родились во втором браке ее 54-летнего сына Антона, владельца сети салонов красоты и ресторанов. От предыдущего брака у него есть еще двое детей.
Единственного сына бывший тренер родила от первого мужа, тренера по волейболу Ададия Израилова. С 1992 по 2022 год она была замужем за миллиардером Алишером Усмановым.
На днях артист Александр Морозов опубликовал в соцсетях фото с 4,5-месячным ребенком по имени Мирон, назвав его своим внуком и главным подарком на 53-й день рождения. Публикация вызвала вопросы у подписчиков, потому что ранее он заявлял, что у него нет детей.