Юрист раскрыл правила перевода школьников в 10 класс

Школа не имеет права отказать ученику в поступлении в 10-й класс. Об этом NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.
По его словам, ученик может быть не допущен к обучению в старших классах только в единственном случае, когда в образовательном учреждении отсутствуют места.
Он отметил, что за незаконный отказ принять ребенка в 10-й класс действует административная ответственность. Штраф для должностных лиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до двух лет.
Как писал сайт KP.RU, у выпускников девятого класса есть два пути для дальнейшего обучения: поступить в техникум или колледж и получить среднее специальное образование либо продолжить обучение в школе и получить среднее общее образование. Ученики старшей школы (10 и 11 класс) могут учиться в профильных классах.