Юрист раскрыл правила перевода школьников в 10 класс

Он отметил, что за незаконный отказ принять ребенка в 10-й класс действует административная ответственность. Штраф для должностных лиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до двух лет.