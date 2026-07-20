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Юрист раскрыл правила перевода школьников в 10 класс

Ученика могут не взять в 10 класс только при отсутствии мест в образовательном учреждении.

Источник: Комсомольская правда

Школа не имеет права отказать ученику в поступлении в 10-й класс. Об этом NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.

По его словам, ученик может быть не допущен к обучению в старших классах только в единственном случае, когда в образовательном учреждении отсутствуют места.

Он отметил, что за незаконный отказ принять ребенка в 10-й класс действует административная ответственность. Штраф для должностных лиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до двух лет.

Как писал сайт KP.RU, у выпускников девятого класса есть два пути для дальнейшего обучения: поступить в техникум или колледж и получить среднее специальное образование либо продолжить обучение в школе и получить среднее общее образование. Ученики старшей школы (10 и 11 класс) могут учиться в профильных классах.