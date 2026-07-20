Испания стала победителем чемпионата мира по футболу

Аргентинцы вошли в историю как первая команда, которая за все 90 минут основного времени финального матча ЧМ не нанесла ни одного удара по воротам соперника. В то же время голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес установил другой рекорд: в основное время он совершил 10 сейвов. Это рекордный показатель в финале мирового первенства.