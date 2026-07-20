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Испания стала победителем чемпионата мира по футболу

Сборная Испании победила команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Основное время закончилось со счетом 0:0, исход игры определился в дополнительное — 1:0. Испания становится чемпионом мира, Аргентина занимает второе место.

Сборная Испании победила команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Основное время закончилось со счетом 0:0, исход игры определился в дополнительное — 1:0. Испания становится чемпионом мира, Аргентина занимает второе место.

Единственный гол забил нападающий Ферран Торрес на 106-й минуте.

Полузащитник Аргентины Энцо Фернандес был удален с поля на 90+3 минуте. Он получил две желтых карточки за игру: первую — за спор с арбитром, вторую — за то, что сбил с ног испанского защитника Пау Кубарси. Всего за игру четыре игрока сборной Аргентины получили желтые карточки.

Аргентинцы вошли в историю как первая команда, которая за все 90 минут основного времени финального матча ЧМ не нанесла ни одного удара по воротам соперника. В то же время голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес установил другой рекорд: в основное время он совершил 10 сейвов. Это рекордный показатель в финале мирового первенства.

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