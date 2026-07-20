Испания стала двукратным чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026

Аргентина, выигравшая чемпионат мира в 2022 году, не смогла защитить титул и завершила турнир с серебряными медалями. Лионель Месси провёл свой третий финал мирового первенства, но завоевать второй чемпионский титул подряд и четвёртый в истории аргентинцам не удалось.