Wildberries объявил о новых мерах поддержки продавцов

Wildberries предоставляет продавцам отсрочку погашения долга до шести месяцев для малого и среднего бизнесов (для крупных партнеров аналогичный процесс также будет доступен в ближайшее время), условия факторинга и льготные кредиты для восполнения утерянных товарных запасов, отмену всех комиссий за платежи внутри страны, начисление процентов на остатки по повышенной ставке и льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе с помощью овердрафта. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким в своём Telegram-канале (16+).
«Мы с командой продолжаем работать для вас и доставляем товары точно в срок. Всё, что есть на витрине WB, доступно к заказу, товары с пострадавших складов скрыты. Наша логистическая инфраструктура позволила нам перестроить процессы так, чтобы пользоваться Wildberries было по-прежнему легко и удобно», — написала Татьяна Ким.
Она напомнила, что эксперты ведут оценку по определению объема выплат селлерам.
С разрешения МЧС исполнители уже смогли забрать личные вещи из административных блоков логистических комплексов.
Напомним, утром 18 июля стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке БПЛА ВСУ. В результате в Котовске погибли 7 человек, 25 ранены. В Подмосковье погиб 1 человек, 37 ранены. СК возбудил уголовные дела о терактах.