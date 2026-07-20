Wildberries объявил о новых мерах поддержки продавцов

Wildberries предоставляет продавцам отсрочку погашения долга до шести месяцев для малого и среднего бизнесов (для крупных партнеров аналогичный процесс также будет доступен в ближайшее время), условия факторинга и льготные кредиты для восполнения утерянных товарных запасов, отмену всех комиссий за платежи внутри страны, начисление процентов на остатки по повышенной ставке и льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе с помощью овердрафта. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким в своём Telegram-канале (16+).