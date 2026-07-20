Испания одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу

Испанская сборная сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые она завоевала золото в 2010 году. Испанцы сравнялись с командами Франции и Уругвая (по две победы). Рекордсменом является бразильская сборная (пять чемпионств), потом идут команды Италии, ФРГ (по четыре) и Аргентины (три). Один раз чемпионом мира становилась английская сборная.