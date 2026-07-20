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Испания одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу

Испанская команда одержала победу над сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира.

Испанская команда одержала победу над сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира.

Игра проходила в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке и завершилась победой испанцев по итогам дополнительного времени со счетом 1:0. Гол забил Ферран Торрес (106-я минута). В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинской команды Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Испанская сборная сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые она завоевала золото в 2010 году. Испанцы сравнялись с командами Франции и Уругвая (по две победы). Рекордсменом является бразильская сборная (пять чемпионств), потом идут команды Италии, ФРГ (по четыре) и Аргентины (три). Один раз чемпионом мира становилась английская сборная.

Команда Аргентины сыграла в финале в седьмой раз в истории. У нее три чемпионства и четыре поражения в решающих матчах.

Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля. Впервые в нем участвовали 48 команд, он состоялся в трех странах — Соединенных Штатах, Мексике и Канаде.

Технический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) провел заседание, в ходе которого было принято решение о том, что нападающий и капитан аргентинской сборной Лионель Месси получит «Золотой мяч» чемпионата мира по футболу 2026 года, независимо от исхода финала.

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