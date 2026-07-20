ВОЗ перечислила способы снизить вероятность развития деменции

Каждый второй случай деменции может быть связан с факторами, на которые возможно повлиять. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
В мире насчитывается более 57 млн человек с деменцией, ежегодно выявляется около 10 млн новых случаев. Самой распространенной формой заболевания остается болезнь Альцгеймера, на которую приходится примерно 60−70% всех случаев.
В 45% случаев на развитие деменции влияют курение, чрезмерное употребление алкоголя, недостаток физической активности, социальная изоляция, загрязнение воздуха, а также хронические заболевания.
ВОЗ советует повышать физическую активность, поддерживать социальные связи, заниматься когнитивными тренировками, отказаться от табака и алкоголя, придерживаться сбалансированного питания, а также контролировать давление, уровень сахара в крови и холестерин.
Ранее KP.RU сообщал, что в России неоднократно выступали с предложениями поднять возраст молодежи. Сейчас верхняя планка составляет 35 лет. Однако, по данным ВОЗ, молодость заканчивается на цифре 45.