Стоматолог призвала отказаться от полета в самолете после удаления зубов

Иногда зубная боль наиболее опасна перед полетом. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог Анна Мануйлова.
«Бародонталгия возникает, когда пузырьки газа в замкнутых полостях зуба расширяются или сжимаются при изменении давления в салоне. Главные факторы риска — невылеченный кариес, старые негерметичные пломбы с микротрещинами и скрытые воспаления корней», — отметила она.
По ее словам, перелеты не желательны в первые 3−5 дней после установки имплантов или удаления зубов из-за риска кровотечений и перепадов давления в травмированных тканях. А обращаться к стоматологу следует минимум за две недели до вылета, добавила специалист.
360.ru сообщил, что зубная боль не всегда говорит о проблемах с зубами. При некоторых формах ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда боль может отдавать в нижнюю челюсть, зубы и шею.