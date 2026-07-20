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Стоматолог призвала отказаться от полета в самолете после удаления зубов

Стоматолог Мануйлова: перелеты могут быть опасны после удаления зубов.

Источник: Комсомольская правда

Иногда зубная боль наиболее опасна перед полетом. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог Анна Мануйлова.

«Бародонталгия возникает, когда пузырьки газа в замкнутых полостях зуба расширяются или сжимаются при изменении давления в салоне. Главные факторы риска — невылеченный кариес, старые негерметичные пломбы с микротрещинами и скрытые воспаления корней», — отметила она.

По ее словам, перелеты не желательны в первые 3−5 дней после установки имплантов или удаления зубов из-за риска кровотечений и перепадов давления в травмированных тканях. А обращаться к стоматологу следует минимум за две недели до вылета, добавила специалист.

360.ru сообщил, что зубная боль не всегда говорит о проблемах с зубами. При некоторых формах ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда боль может отдавать в нижнюю челюсть, зубы и шею.