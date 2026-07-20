Ямаль вошел в пятерку самых молодых победителей чемпионатов мира по футболу

На мировом первенстве — 2026 Ямаль победил в возрасте 19 лет и 6 дней. Моложе него титул смогли завоевать только бразильцы Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней), а также итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 174 дня).