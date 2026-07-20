Ямаль вошел в пятерку самых молодых победителей чемпионатов мира по футболу

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вошел в пятерку самых молодых футболистов, которые стали победителями чемпионата мира.
На мировом первенстве — 2026 Ямаль победил в возрасте 19 лет и 6 дней. Моложе него титул смогли завоевать только бразильцы Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней), а также итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 174 дня).
Ямаль является воспитанником «Барселоны». За основную команду нападающий выступает с апреля 2023 года. Вместе с ней он стал трехкратным победителем чемпионата Испании (2023, 2025, 2026), двукратным обладателем Суперкубка Испании (2025, 2026), а также один раз выиграл кубок страны (2025). С национальной командой футболист выиграл чемпионат Европы (2024).