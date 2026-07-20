Мбаппе стал первым футболистом, который стал лучшим бомбардиром на двух ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Французский нападающий Килиан Мбаппе стал первым футболистом, который стал лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира.
Он забил больше всех на мировых первенствах в 2022 и 2026 годах. На них форвард отличился 8 и 10 раз соответственно.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России, завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. Ему принадлежит рекорд по голам на мировых первенствах (22).
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