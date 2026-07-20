Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе стал первым футболистом, который стал лучшим бомбардиром на двух ЧМ

Француз забил больше всех на турнирах в 2022 и 2026 годах.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Французский нападающий Килиан Мбаппе стал первым футболистом, который стал лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира.

Он забил больше всех на мировых первенствах в 2022 и 2026 годах. На них форвард отличился 8 и 10 раз соответственно.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России, завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. Ему принадлежит рекорд по голам на мировых первенствах (22).

Чемпионат мира — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые принимало участие 48 команд. Французы по итогам турнира заняли четвертое место, победителями стали испанцы.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше