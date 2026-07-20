Россиян предупредили об опасности немытой кухонной вытяжки

Также он отметил, что в условиях недостатка кислорода (а в забитом жиром воздуховоде его мало) происходит пиролиз. В итоге выделяются альдегиды, акролеин и полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества не просто имеют резкий запах — они токсичны и канцерогенны, добавил Дорохов.