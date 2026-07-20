Россиян предупредили об опасности немытой кухонной вытяжки

Немытая кухонная вытяжка стать источником пожара и ухудшения качества воздуха в квартире. Об этом «Газете.Ru» рассказал химик Андрей Дорохов.
«Жир, который оседает на фильтрах, лопастях вентилятора и стенках воздуховода, — это не просто грязь. С химической точки зрения это смесь триглицеридов и свободных жирных кислот, а по сути — концентрированное горючее», — сказал он.
Эксперт предупредил, что любая искра от короткого замыкания в моторе, перегрев или просто попадание открытого пламени при готовке могут привести к ее воспламенению.
Также он отметил, что в условиях недостатка кислорода (а в забитом жиром воздуховоде его мало) происходит пиролиз. В итоге выделяются альдегиды, акролеин и полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества не просто имеют резкий запах — они токсичны и канцерогенны, добавил Дорохов.
Телеканал «Царьград» сообщил, что для борьбы с сыростью в квартирах нужно проверять вентиляцию и использовать гигрометры. Кроме того, важно использовать вытяжки на кухне и в ванной комнате.