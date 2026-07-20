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На ЧМ-2026 команды забили рекордное количество голов

Команды, сыгравшие на чемпионате мира по футболу 2026, в общей сложности забили рекордные 308 мячей. На предыдущем мундиале 2022 года в Катаре игроки забили 172 гола, что на тот момент также было рекордом, который побил показатели 1998 и 2014 годов (тогда было забито по 171 мячу).

Команды, сыгравшие на чемпионате мира по футболу 2026, в общей сложности забили рекордные 308 мячей. На предыдущем мундиале 2022 года в Катаре игроки забили 172 гола, что на тот момент также было рекордом, который побил показатели 1998 и 2014 годов (тогда было забито по 171 мячу).

Мировое первенство этого года также установило планку и по масштабу проведения. Матчи впервые принимали сразу три страны — США, Мексика и Канада. В турнире приняли участие 48 сборных, что на 16 команд больше, чем на всех предыдущих чемпионатах начиная с 1998 года.

В финале ЧМ сборная Испании со счетом 1:0 обыграла Аргентину и завоевала кубок впервые с 2010 года. Обладателями бронзы стали футболисты сборной Англии, которые в матче за третье место победили Францию со счетом 6:4. Это была первая медаль ЧМ для англичан с победного турнира 1966 года.

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