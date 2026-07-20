Испанцы установили рекорд для победителей ЧМ, пропустив один гол за турнир

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сборная Испании установила рекорд для команд, победивших на чемпионате мира по футболу, пропустив один гол по итогам турнира.
Данное достижение покорилось ей на мировом первенстве — 2026. Единственный мяч испанцы пропустили от бельгийцев в четвертьфинале (2:1). Прежде рекорд удерживали сборные Франции (1998), Италии (2006) и Испании (2010). Эти команды пропустили по два раза.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира, победив в финале команду Аргентины.