Испанцы установили рекорд для победителей ЧМ, пропустив один гол за турнир

Данное достижение покорилось ей на мировом первенстве — 2026. Единственный мяч испанцы пропустили от бельгийцев в четвертьфинале (2:1). Прежде рекорд удерживали сборные Франции (1998), Италии (2006) и Испании (2010). Эти команды пропустили по два раза.