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Испанцы установили рекорд для победителей ЧМ, пропустив один гол за турнир

Команда выиграла турнир, который проходил в США, Мексике и Канаде.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сборная Испании установила рекорд для команд, победивших на чемпионате мира по футболу, пропустив один гол по итогам турнира.

Данное достижение покорилось ей на мировом первенстве — 2026. Единственный мяч испанцы пропустили от бельгийцев в четвертьфинале (2:1). Прежде рекорд удерживали сборные Франции (1998), Италии (2006) и Испании (2010). Эти команды пропустили по два раза.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира, победив в финале команду Аргентины.

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