Денис Мацуев завершил второй Летний фестиваль в Суздале программой «Симфоджаз»

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 20 июля. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев вместе с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром (РНМСО) под управлением Ивана Никифорчина представил программу «Симфоджаз» в заключительный день второго Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале. Концерт на территории Суздальского кремля завершил смотр, передает корреспондент ТАСС.
Открывая вечер, пианист признался, что год подготовки пролетел стремительно. «Остается светлая грусть, но это еще не конец — мы только начинаем сегодняшнее безумство в хорошем смысле слова», — сказал Мацуев со сцены. Он пригласил на сцену домристку Екатерину Мочалову, назвав домру «самым джазовым инструментом» последнего времени, и объявил «Танец с саблями» Арама Хачатуряна.
В беседе с ТАСС музыкант отметил, что приготовил для финала программу, прежде в Суздале не звучавшую. «Сегодня [на сцену выйдут] мои лучшие друзья, уникальные классические и джазовые музыканты, мой любимый Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Прозвучит новая программа симфоджаза, которую мы здесь еще не играли», — сказал он.
Аранжировки, по словам пианиста, написаны специально для оркестра, но оставляют исполнителям простор для импровизации. «Внутри этих аранжировок — полная свобода. Джаз — это состояние, которое рождается здесь и сейчас, его невозможно повторить», — подчеркнул Мацуев.
Основу вечера составили симфоджазовые обработки, большинство из которых создали сам пианист и заслуженный артист России, контрабасист Андрей Иванов. Публика услышала фрагменты из «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна, «Тюильрийский сад» из «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского, «Караван» Хуана Тизола, Blue Rondo, а la Turk Дэйва Брубека и Fiesta Андрея Иванова. Также прозвучали «Шутка» Иоганна Себастьяна Баха, джазовая Sweet Georgia Brown, собственные сочинения Мацуева — «Баллада» и «Байкальская самба» и другие произведения.
Программа концерта.
Часть программы пианист посвятил финалу Чемпионата мира по футболу — 2026. Вышедшие в финал сборные Испании и Аргентины, по замыслу артиста, представляли композиции Spain и Tico Tico. «До этого прозвучала испанская композиция, приуроченная к событию, которое нас ждет в 22:00. А сейчас интересную вещь исполнит прекрасная певица. Думаю, эта песня как нельзя лучше описывает Аргентину», — сказал Мацуев со сцены. Пьесу, которую маэстро адресовал Аргентине, спела джазовая вокалистка Мари Карне под аккомпанемент оркестра и соло самого пианиста. Реакцию зала музыкант перевел на «футбольный» язык. «Пока у нас в основное время ничья — 2:2, судя по аплодисментам», — пошутил он.
Помимо Мацуева (фортепиано), в концерте солировали Борислав Струлев (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Андрей Иванов (контрабас), Софья Тюрина (саксофон), София Виланд (флейта), Давид Ткебучава (барабаны) и Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог).
Программу второго фестиваля Мацуев назвал по-настоящему масштабной. В нее вошли постановка оперы «Война и мир», гала-концерты, выступления камерных, классических и джазовых музыкантов. «Для меня этот масштаб был известен уже давно, но мы не понимали, удастся ли все это действительно осуществить. Все получилось», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.
Пианист отдельно поблагодарил команду смотра. Он отметил, что успех события обеспечивают десятки «невидимых героев» — тех, кто остается за сценой, но без кого концерт под открытым небом был бы невозможен. «Open-air — это целая цепочка огромного количества людей, мастеров, профессионалов, чтобы был правильный звук, чтобы сцена была глубокой, несмотря на природу», — сказал музыкант журналистам.
Артист подчеркнул и особую связь с Суздалем. По его словам, он приезжает в город уже в 34-й раз. «Каждый из концертов, которые были у нас здесь — это откровение, это диалог между сценой и публикой, которая приехала со всего земного шара. Я знаю, откуда летели зрители — со всей нашей необъятной страны, из Азии, Европы, Америки, Южной Америки. Каждый раз я понимаю, что это наше место, а фестиваль — результат нашей большой любви к нему», — отметил Мацуев.
О фестивале.
Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале стал одним из новых масштабных проектов города. Фестиваль проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.
В программу смотра этого года вошли опера «Война и мир», симфонические, камерные и джазовые концерты. В течение восьми дней на площадках Суздаля выступили Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Валерий Гергиев, лауреаты российских и международных конкурсов, а также звезды академической и джазовой сцены. Основные симфонические концерты прошли в Суздальском кремле, камерные и джазовые программы — на открытой сцене суздальского «Зарядья». Сопроводительная программа включала лекции, образовательные мероприятия и мастер-классы. Фестиваль проходил с 11 по 19 июля.
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