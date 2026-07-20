Денис Мацуев завершил второй Летний фестиваль в Суздале программой «Симфоджаз»

Артист подчеркнул и особую связь с Суздалем. По его словам, он приезжает в город уже в 34-й раз. «Каждый из концертов, которые были у нас здесь — это откровение, это диалог между сценой и публикой, которая приехала со всего земного шара. Я знаю, откуда летели зрители — со всей нашей необъятной страны, из Азии, Европы, Америки, Южной Америки. Каждый раз я понимаю, что это наше место, а фестиваль — результат нашей большой любви к нему», — отметил Мацуев.