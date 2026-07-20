Ферран Торрес признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу

Торрес стал вторым игроком, не начавшим встречу в стартовом составе и отметившимся победным голом в финале чемпионата мира. В 2014 году подобное также в матче с аргентинцами (1:0 в дополнительное время) удалось немцу Марио Гётце. Для испанского игрока гол в финале стал единственным на завершившемся чемпионате мира.