Ферран Торрес признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Автор победного гола испанец Ферран Торрес признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла команду Аргентины. Ферран Торрес вышел на замену на 62-й минуте и отличился на 106-й минуте.
Торрес стал вторым игроком, не начавшим встречу в стартовом составе и отметившимся победным голом в финале чемпионата мира. В 2014 году подобное также в матче с аргентинцами (1:0 в дополнительное время) удалось немцу Марио Гётце. Для испанского игрока гол в финале стал единственным на завершившемся чемпионате мира.
Испанская команда во второй раз выиграла мировое первенство. Первый трофей она завоевала в 2010 году.