Мбаппе во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

Со сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году, а в 2022-м завоевал серебряные медали. Кроме того, после завершения турнира 2026 года он стал единоличным рекордсменом по количеству голов в истории чемпионатов мира — на его счету уже 22 забитых мяча.