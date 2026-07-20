Месси. Нефутбольная сторона гениальной карьеры лучшего игрока в истории

Месси проиграл. Завершился финал чемпионата мира, сборная Аргентины оказалась слабее команды Испании. Сборные были осторожны, Месси практически не было видно. Скорее всего, это конец выступлениям выдающегося футболиста в сборной. Но даже смазанный финал не омрачит легендарной карьеры.
Далекий 2004 год. Октябрь. Идет 82-я минута каталонского дерби. На поле выходит 17-летний юноша. Тогда абсолютно никто не мог представить, что в мире начинается новая эпоха. Эпоха Лионеля Месси. Но история могла сложиться иначе. У юного Лео был дефицит гормона роста.
«Продолжу бороться за счастье детей».
Футбол перестал быть просто игрой. Это явление, которое меняет судьбы. И жизнь Месси тому самое яркое подтверждение. Футбол помог ему стать легендой, сам аргентинец спасает жизни. Буквально.
В 2007 году Месси посетил детскую больницу в Бостоне (США), там он познакомился с неизлечимо больными детьми. Эта встреча настолько его потрясла, что стала толчком к основанию благотворительного фонда. «Посетив больницу, я осознал, какое особое значение имеет публичная фигура. Я понял, что одно присутствие известного футболиста может действительно помочь больным детям. Просто быть рядом с ними заставляет тебя улыбаться, а их наполняет особой радостью и желанием продолжать бороться», — рассказывал Месси.
Так, в 20 лет аргентинец создал благотворительный фонд, который по сей день помогает детям с редкими заболеваниями. Он объяснял, что каждый день видит, как дети улыбаются от осознания, что есть надежда. «Вот почему мы решили создать Фонд Лео Месси. Я продолжу бороться за счастье детей с той же силой и самоотдачей, которые мне нужны, чтобы продолжать играть в футбол», — отмечал аргентинец.
В 2012 году Месси узнал о 12-летнем марокканце, которому поставили тот же диагноз, что и Месси в детстве, — дефицит гормона роста. Семья не могла позволить себе лечение. Месси ответил и взял на себя все расходы: €208 каждые 15 дней вплоть до 18-летия мальчика.
В 2013 году Месси подписал соглашение с мэрией родного города Росарио, в рамках которого выделил €670 000 на полную реконструкцию отделения гематоонкологии детской больницы. Параллельно его фонд оплатил поездки местных врачей в Барселону на обучение.
После разрушительного землетрясения в Непале в апреле 2015 фонд Месси выделил $500 000 на строительство 14 медицинских пунктов в пострадавших районах. К марту 2017 года три центра уже функционировали, еще 11 строились. «Я очень рад видеть, что проект фонда в Непале идет отлично», — писал аргентинец.
В октябре 2018 года Месси приехал на торжественную закладку фундамента детского онкологического центра в Барселоне. Но больницы могло не быть, на строительство не хватало почти €3 млн. Именно фонд аргентинца внес недостающие деньги, строительство состоялось. Центр стал крупнейшим детским онкологическим центром в Европе, рассчитанным на 400 пациентов в год.
Месси активно инвестирует в медицинскую инфраструктуру Аргентины. В 2019 году его фонд подписал соглашение с больницей в Буэнос-Айресе об ежегодном выделении €100 000 на исследования детских онкологических заболеваний: лейкемии и опухолей мозга. Часть средств пошла на оснащение лаборатории молекулярной патологии. Более того, уже несколько лет к тому моменту шло сотрудничество между аргентинскими и барселонскими врачами.
В марте 2020 года Месси пожертвовал €1 млн на борьбу с пандемией коронавируса: половину — больнице в Барселоне, половину — медицинскому центру в Росарио. Больница подтвердила получение средств и поблагодарила его в официальном Twitter.
В ноябре 2023 года Месси выставил через Sotheby’s на аукцион шесть маек, в которых играл на чемпионате мира 2022 года. Часть из вырученных $7,8 млн он передал детской больнице в Барселоне, в проект для лечения детей с редкими заболеваниями.
«Никогда не забуду этот жест».
В 2009 году Месси пожертвовал школе в Росарио сумму, эквивалентную двум ее годовым бюджетам. На эти деньги, в частности, заасфальтировали двор и поставили каменные столы со скамейками.
В июле 2010 года, прервав отпуск после чемпионата мира, Месси прилетел на Гаити в качестве посла ЮНИСЕФ. Аргентинец посетил лагерь беженцев, где ютились 50 000 лишившихся крова гаитян, встретился с детьми и участниками миротворческой миссии ООН. Месси признался, что бедность, в которой жили люди, его потрясла.
В сезоне 2010/11 колумбийский полузащитник испанской «Альмерии» Фабиан Варгас попросил у Месси майку. Он хотел выставить ее на аукцион в пользу жертв наводнений в Колумбии. но в итоге «Альмерия» проиграла «Барселоне» со счетом 0:8, и в расстроенных чувствах Варгас забыл о просьбе. Но Месси не забыл. Он сам нашел Варгаса в раздевалке соперника и передал маленькую сумку. Открыв ее, Варгас обнаружил майки не только Месси, но и Хави, Иньесты, Данни Алвеса, Жерара Пике и Карлеса Пуйоля. «Я никогда не забуду этот жест», — сказал Варгас.
В 2011 году фонды Месси и «Барселоны» пригласили на легендарный стадион каталонского клуба «Камп Ноу» 30 японских детей из префектуры Иватэ, одной из наиболее пострадавших от землетрясения и цунами. Месси встретился с ними, подписал специальные футболки, поиграл в футбол и выслушал их истории.
Также Месси профинансировал строительство спортивного зала для клуба «Ньюэллс Олд Бойз» в Росарио, в котором начинал спортивную карьеру аргентинец. Также с 2012 по 2014 год его фонд финансировал работу молодежного клуба «Сармьенто» — команды из его родного квартала.
В 2015 году фонд Месси передал 4,5 млн аргентинских песо на поддержку работы ЮНИСЕФ Аргентина. Месси записал видеообращение, где заявил, что для него большая честь работать с детским фондом ООН.
В 2016 году в Аргентинской федерации футбола разразился финансовый кризис. Трое сотрудников службы безопасности сборной страны полгода не получали зарплату. Они пришли к Месси в номер: «Лео, мы должны поговорить. Нам полгода не платят зарплату. Ситуация тяжелая, ты капитан команды, ты нас знаешь — мы просим о помощи». Месси немедленно позвонил отцу и попросил перечислить им деньги из собственных средств. Никаких заявлений или интервью на эту тему он не давал.
В этом же году вирусными стали фотографии 5-летнего афганца Муртазы Ахмади в майке, сшитой братом из полиэтиленового пакета с надписью Messi 10. Аргентинец отреагировал немедленно: через ЮНИСЕФ отправил мальчику подписанные майки и мяч, а в декабре 2016 года специально договорился с организаторами матча в Дохе о личной встрече — ребенок вышел с ним на поле.
В мае 2017 года ЮНИСЕФ сообщил: фонд Лео профинансировал установку 20 сборных классов в Тартусе и сельских районах Дамаска в Сирии. Более 60% из 1 600 учеников этих школ были вынуждены покинуть дома из-за войны. Классы были оборудованы мебелью и солнечными панелями.
В феврале 2019 года фонд Месси объявил о пожертвовании €200 000 на проект с ЮНИСЕФ в Кении: строительство насосной станции питьевой воды, прокладка канализации в школах и раздача 4 000 пищевых пакетов детям в районах, где 58 000 подростков страдали от недоедания. Это обеспечило доступ к чистой воде более чем 2 000 детей и взрослых, каждый ребенок стал получать 2 литра воды в школьный день.