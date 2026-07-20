Месси. Нефутбольная сторона гениальной карьеры лучшего игрока в истории

В сезоне 2010/11 колумбийский полузащитник испанской «Альмерии» Фабиан Варгас попросил у Месси майку. Он хотел выставить ее на аукцион в пользу жертв наводнений в Колумбии. но в итоге «Альмерия» проиграла «Барселоне» со счетом 0:8, и в расстроенных чувствах Варгас забыл о просьбе. Но Месси не забыл. Он сам нашел Варгаса в раздевалке соперника и передал маленькую сумку. Открыв ее, Варгас обнаружил майки не только Месси, но и Хави, Иньесты, Данни Алвеса, Жерара Пике и Карлеса Пуйоля. «Я никогда не забуду этот жест», — сказал Варгас.