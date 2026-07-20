Сборная Испании возглавит рейтинг ФИФА после победы на чемпионате мира

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сборная Испании станет лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) благодаря победе на чемпионате мира 2026 года. Это следует из подсчетов ТАСС.
После завоевания титула на счету испанцев станет 1 995 очков. Они обойдут аргентинцев (1 970), которые лидировали до начала мирового первенства. Тройку лидеров будет замыкать сборная Франции (1 948), которая заняла четвертое место на завершившемся турнире.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0 после дополнительного времени.
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