Сборная Испании возглавит рейтинг ФИФА после победы на чемпионате мира

После завоевания титула на счету испанцев станет 1 995 очков. Они обойдут аргентинцев (1 970), которые лидировали до начала мирового первенства. Тройку лидеров будет замыкать сборная Франции (1 948), которая заняла четвертое место на завершившемся турнире.