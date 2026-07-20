Клетки матери попадают в мозг ребенка в утробе и хранятся там десятилетиями

Ами Бодди, соруководитель проекта «Микрохимеризм, здоровье человека и эволюция» в университете Калифорнии в Санта-Барбаре, указала на значимость этих результатов. Нынешняя работа интересна тем, что изучены ткани человека, а не кровь, использованы передовые методы анализа и реальные клинические данные, а не результаты экспериментов на животных.