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Клетки матери попадают в мозг ребенка в утробе и хранятся там десятилетиями

Новое исследование выявило наличие клеток с материнской ДНК в мозге детей.

Источник: Аргументы и факты

Новое исследование выявило наличие клеток с материнской ДНК в мозге детей, которые способны оставаться в организме на протяжении десятилетий.

Эти предварительные результаты, размещенные 10 июня в репозитории препринтов bioRxiv, дополняют научные данные о феномене обмена клетками между матерью и плодом во время беременности, известном как микрохимеризм. Ранее уже было установлено присутствие клеток с ДНК ребенка в мозге матери.

Ами Бодди, соруководитель проекта «Микрохимеризм, здоровье человека и эволюция» в университете Калифорнии в Санта-Барбаре, указала на значимость этих результатов. Нынешняя работа интересна тем, что изучены ткани человека, а не кровь, использованы передовые методы анализа и реальные клинические данные, а не результаты экспериментов на животных.

Эти результаты подкрепляют концепцию о том, что микрохимеризм является нормальным биологическим процессом у млекопитающих, подчеркнула Бодди.

До проведения этого исследования существовало мало свидетельств наличия материнских микрохимерных клеток в головном мозге — главным образом потому, что исследователям сложно получить образцы ткани человеческого мозга, а также ДНК как родителей, так и их детей.

Ранее также сообщалось, что ученые научились выявлять хладнокровных убийц при помощи одного анализа.