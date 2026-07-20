Мбаппе остался лучшим бомбардиром чемпионатов мира после турнира 2026 года

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Французский нападающий Килиан Мбаппе остался лучшим бомбардиром чемпионатов мира по футболу после завершения турнира 2026 года.
Мбаппе отличился 10 раз и забил больше всех голов на соревновании. Всего на мировых первенствах в активе француза 22 мяча. Аргентинец Лионель Месси отстает от него на 1 гол. Он поразил ворота соперников на завершившемся турнире 8 раз.
Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Его примут Испания, Португалия и Марокко. По одному матчу группового этапа состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.