Мбаппе остался лучшим бомбардиром чемпионатов мира после турнира 2026 года

Мбаппе отличился 10 раз и забил больше всех голов на соревновании. Всего на мировых первенствах в активе француза 22 мяча. Аргентинец Лионель Месси отстает от него на 1 гол. Он поразил ворота соперников на завершившемся турнире 8 раз.