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Мбаппе остался лучшим бомбардиром чемпионатов мира после турнира 2026 года

На счету француза 22 гола на мировых первенствах.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Французский нападающий Килиан Мбаппе остался лучшим бомбардиром чемпионатов мира по футболу после завершения турнира 2026 года.

Мбаппе отличился 10 раз и забил больше всех голов на соревновании. Всего на мировых первенствах в активе француза 22 мяча. Аргентинец Лионель Месси отстает от него на 1 гол. Он поразил ворота соперников на завершившемся турнире 8 раз.

Чемпионат мира — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые принимало участие 48 команд. Победителем турнира стала сборная Испании, в финале обыгравшая аргентинцев (1:0 в дополнительное время). В матче за третье место англичане оказались сильнее французов (6:4).

Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Его примут Испания, Португалия и Марокко. По одному матчу группового этапа состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

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