Названы самые частые причины отеков

«Гликоген — это форма запаса глюкозы, которая хранится в мышцах и печени. Когда его становится больше, вместе с ним удерживается и часть жидкости. Поэтому на весах появляется прибавка, хотя речь не идет о быстром наборе жировой массы», — сказал он.