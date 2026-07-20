Названы самые частые причины отеков

У взрослого человека колебания веса в пределах двух-трех килограммов могут быть физиологическим разбросом. Особенно после употребления алкоголя, соленых продуктов, большого объема еды или нарушения питьевого режима. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач Андрей Симаков.
«Гликоген — это форма запаса глюкозы, которая хранится в мышцах и печени. Когда его становится больше, вместе с ним удерживается и часть жидкости. Поэтому на весах появляется прибавка, хотя речь не идет о быстром наборе жировой массы», — сказал он.
Эксперт отметил, что разовая прибавка веса чаще говорит не о лишнем весе, а о воде, гликогене, соли, объеме еды и особенностях питьевого режима.
Life.ru сообщил, что причина отеков ног может скрываться в неправильной работе венозной или лимфатической системы. При этом понять это возможно при помощи простого теста из трех вопросов.