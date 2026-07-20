В России предложили ввести маткапитал для многодетных: подробности

Программу материнского капитала необходимо обновить, увеличив выплату на второго ребенка и введя отдельную поддержку для многодетных семей в размере 1 млн рублей. Об этом заявил член ОП РФ Сергей Рыбальченко.
По словам политика, при рождении второго ребенка следует предоставлять сумму на уровне полной выплаты, которая давалась бы семье в случае отсутствия ранее оформленного маткапитала на первого ребенка.
«Одновременно ввести так называемый многодетный материнский капитал, который предоставлялся бы в размере 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей», — сказал он для ТАСС.
Рыбальченко отметил, что маткапитал остается одним из ключевых инструментов демографической политики. Благодаря программе, запущенной в 2007 году, в России родилось около 3 млн детей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству надо делать все, чтобы становиться многодетным родителям в России было модно. Он уточнил, что основы роста демографии — это стабильная экономика, поддержка семей с детьми и высокое качество жизни.