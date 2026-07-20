Как сохранить красивый маникюр в отпуске: советы эксперта

Life.ru рассказал, что этим летом на смену кричащему неону и объемному декору пришла сдержанная элегантность. Ногти теперь должны выглядеть так, будто это собственный маникюр, только доведенный до идеала. В цветовой гамме лидируют сложные молочные и нюдовые оттенки, подобранные под тон кожи.