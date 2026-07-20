Как сохранить красивый маникюр в отпуске: советы эксперта

Перед поездкой в отпуск оптимально сделать маникюр с молочным, полупрозрачным или нюдовым покрытием, чтобы дольше сохранить опрятный вид рук. Об этом «Газете.Ru» сообщила тренер-технолог Екатерина Муранова.
«Море, солнце, песок, бассейн и частое использование санитайзера могут заметно сократить срок носки покрытия и изменить состояние кожи рук. Чтобы маникюр сохранил аккуратный вид до возвращения домой, подготовку лучше начать еще до поездки», — сказала эксперт.
По ее словам, для отпуска следует выбирать короткую или среднюю длину ногтей. Если поездка рассчитана на две-три недели, практичнее сделать молочное, полупрозрачное розовое или нюдовое покрытие. По мере отрастания граница у кутикулы будет менее заметной, поэтому маникюр дольше сохранит опрятный вид, добавила специалист.
Life.ru рассказал, что этим летом на смену кричащему неону и объемному декору пришла сдержанная элегантность. Ногти теперь должны выглядеть так, будто это собственный маникюр, только доведенный до идеала. В цветовой гамме лидируют сложные молочные и нюдовые оттенки, подобранные под тон кожи.