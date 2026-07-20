Форвард французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Этого результата он добился после окончания финального матча ЧМ между сборными Испании и Аргентины, который завершился со счетом 1:0 в пользу европейской команды.
В восьми играх на счету спортсмена 10 голов. Его ближайшим преследователем стал нападающий аргентинской сборной Лионель Месси, который забил девять раз, но не отличился в финальном встрече.
Кроме того, после победы Испании возглавляющий сборную Луис де ла Фуэнте стал третьим главным тренером, которому удалось привести команду к победе на чемпионатах мира и Европы. Ранее сделать это удавалось испанцу Висенте дель Боске и немцу Хельмуту Шену.
Испанская команда одержала победу над сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира.
Игра проходила в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке и завершилась победой испанцев по итогам дополнительного времени со счетом 1:0. Гол забил Ферран Торрес (106-я минута).