Форвард французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Этого результата он добился после окончания финального матча ЧМ между сборными Испании и Аргентины, который завершился со счетом 1:0 в пользу европейской команды.