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Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

Форвард французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Этого результата он добился после окончания финального матча ЧМ между сборными Испании и Аргентины, который завершился со счетом 1:0 в пользу европейской команды.

Форвард французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Этого результата он добился после окончания финального матча ЧМ между сборными Испании и Аргентины, который завершился со счетом 1:0 в пользу европейской команды.

В восьми играх на счету спортсмена 10 голов. Его ближайшим преследователем стал нападающий аргентинской сборной Лионель Месси, который забил девять раз, но не отличился в финальном встрече.

Кроме того, после победы Испании возглавляющий сборную Луис де ла Фуэнте стал третьим главным тренером, которому удалось привести команду к победе на чемпионатах мира и Европы. Ранее сделать это удавалось испанцу Висенте дель Боске и немцу Хельмуту Шену.

Испанская команда одержала победу над сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира.

Игра проходила в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке и завершилась победой испанцев по итогам дополнительного времени со счетом 1:0. Гол забил Ферран Торрес (106-я минута).