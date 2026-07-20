Бывший игрок сборной России потерял крупную сумму после победы Испании

Накануне финала, 18 июля, футболист сообщил о своей ставке на победу южноамериканской сборной. В случае успеха аргентинцев сумма выигрыша составила бы более 3 миллионов рублей. Однако итоговый результат матча привел к потере поставленной суммы. Ранее Смолов рассказывал, что может завязать с игрой на ставках.