Бывший игрок сборной России потерял крупную сумму после победы Испании

Финал чемпионата мира — 2026, прошедший на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке, обернулся крупным финансовым просчетом для бывшего нападающего сборной России. Фёдор Смолов лишился 1,5 миллиона рублей, сделав ставку на победу сборной Аргентины.
Матч завершился победой испанцев со счетом 1:0. Решающий мяч на 106-й минуте встречи забил Ферран Торрес.
Накануне финала, 18 июля, футболист сообщил о своей ставке на победу южноамериканской сборной. В случае успеха аргентинцев сумма выигрыша составила бы более 3 миллионов рублей. Однако итоговый результат матча привел к потере поставленной суммы. Ранее Смолов рассказывал, что может завязать с игрой на ставках.
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