Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший игрок сборной России потерял крупную сумму после победы Испании

Финал чемпионата мира — 2026, прошедший на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке, обернулся крупным финансовым просчетом для бывшего нападающего сборной России.

Финал чемпионата мира — 2026, прошедший на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке, обернулся крупным финансовым просчетом для бывшего нападающего сборной России. Фёдор Смолов лишился 1,5 миллиона рублей, сделав ставку на победу сборной Аргентины.

Матч завершился победой испанцев со счетом 1:0. Решающий мяч на 106-й минуте встречи забил Ферран Торрес.

Накануне финала, 18 июля, футболист сообщил о своей ставке на победу южноамериканской сборной. В случае успеха аргентинцев сумма выигрыша составила бы более 3 миллионов рублей. Однако итоговый результат матча привел к потере поставленной суммы. Ранее Смолов рассказывал, что может завязать с игрой на ставках.

Читайте также: Испания установила исторический рекорд по пропущенным голам на ЧМ.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!